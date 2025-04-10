Девушка уличила партнера в измене благодаря умному звонку и пришла в ужас

Американская блогерша Алекса Лоузи заподозрила бойфренда в неверности, когда вернулась из командировки и заметила необычные отпечатки пальцев на своих средствах по уходу за кожей. Историю о том, как она уличила партнера в измене благодаря умному дверному звонку, опубликовало издание Mirror.
Лоузи рассказала, что пока была в отъезде, партнер не отвечал на ее звонки. Затем, когда она запросила данные от умного звонка, стал юлить и заявил, что его еще не установили. «Я проснулась среди ночи — мое тело подсказывало: "Иди и загрузи запись с камеры видеонаблюдения". Я угадала пин-код с первой попытки. Паролем был мой день рождения», — вспоминает она. В записях блогерша обнаружила, что в течение двух недель, пока ее не было дома, и каждый день в девять часов вечера к ним домой приходила девушка, которая была очень похожа на нее.
Лоузи сумела выследить таинственную незнакомку и обнаружила, что парень подписан на нее в социальных сетях. Тогда она решила отомстить — распечатала скриншоты с камер видеонаблюдения и развесила их по всему дому, а после собрала вещи и переехала.
Я часами раскладывала их везде, где только можно себе представить: в книгах, между ноутбуками. Я просто хотела убедиться, что его мама найдет это, что его друзья найдут это, что уборщица найдет это
Ранее поймавшая мужа на измене женщина рассказала, что ей удалось раскрыть обман с помощью одного домашнего устройства. Женщина призналась, что однажды забрала годовалого сына в гости к бабушке и нечаянно оставила одну из радионянь включенной.