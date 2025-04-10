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08:30, 11 апреля 2025Забота о себе

Девушка уличила партнера в измене благодаря умному звонку и пришла в ужас

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: freepik

Американская блогерша Алекса Лоузи заподозрила бойфренда в неверности, когда вернулась из командировки и заметила необычные отпечатки пальцев на своих средствах по уходу за кожей. Историю о том, как она уличила партнера в измене благодаря умному дверному звонку, опубликовало издание Mirror.

Лоузи рассказала, что пока была в отъезде, партнер не отвечал на ее звонки. Затем, когда она запросила данные от умного звонка, стал юлить и заявил, что его еще не установили. «Я проснулась среди ночи — мое тело подсказывало: "Иди и загрузи запись с камеры видеонаблюдения". Я угадала пин-код с первой попытки. Паролем был мой день рождения», — вспоминает она. В записях блогерша обнаружила, что в течение двух недель, пока ее не было дома, и каждый день в девять часов вечера к ним домой приходила девушка, которая была очень похожа на нее.

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Лоузи сумела выследить таинственную незнакомку и обнаружила, что парень подписан на нее в социальных сетях. Тогда она решила отомстить — распечатала скриншоты с камер видеонаблюдения и развесила их по всему дому, а после собрала вещи и переехала.

Я часами раскладывала их везде, где только можно себе представить: в книгах, между ноутбуками. Я просто хотела убедиться, что его мама найдет это, что его друзья найдут это, что уборщица найдет это

Алекса Лоузиблогерша

Ранее поймавшая мужа на измене женщина рассказала, что ей удалось раскрыть обман с помощью одного домашнего устройства. Женщина призналась, что однажды забрала годовалого сына в гости к бабушке и нечаянно оставила одну из радионянь включенной.

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