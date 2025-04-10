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16:16, 10 апреля 2025Мир

Додик выразил заинтересованность в победе России на Украине

Додик заявил, что заинтересован в каждой победе России, в том числе на Украине
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Президент Республики Сербской Милорад Додик выразил заинтересованность в каждой победе России, в том числе на Украине. Об этом политик заявил в интервью «Известиям».

«Я заинтересован в каждой победе России, в том числе и на Украине, и, конечно, в мире, который нужен России для обеспечения своего как экономического развития, так и во всех других сферах», — подчеркнул он.

Додик также прокомментировал переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, это регулярные консультации и он рад, что российский лидер уделяет внимание «малым, но несомненным друзьям России».

Ранее президент Республики Сербской заявил, что Европа почти ничем не обладает и утратила свои ценности, у нее нет будущего, поскольку она готова препятствовать демократии, фальсифицировать выборы и злоупотреблять правосудием.

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