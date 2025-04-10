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15:44, 10 апреля 2025Мир

Додик выступил против НАТО

Додик: Республика Сербская против вступления в НАТО и не станет членом альянса
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Amel Emric / Reuters

Республика Сербская выступает против вступления в НАТО и не станет членом альянса. В этом заверил президент энтитета в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик в интервью ТАСС.

«Мы должны, по воле того, где находимся, поддерживать некоторые контакты и сотрудничество с НАТО, но мы ясно сказали им, что не хотим быть членами этой организации», — отметил он.

Политик напомнил, что НАТО дважды бомбило сербов — один раз в Республике Сербской, а второй раз в самой Сербии. По его словам, альянс нанес сербскому народу серьезные материальные и человеческие потери.

Ранее Додик заявил, что НАТО не стыдится приглашать боснийских сербов стать частью Североатлантического альянса, который наносил удары по мирному населению Сербии в обход международного права.

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