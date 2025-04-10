Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:59, 10 апреля 2025Экономика

Доходы России от продаж продовольствия заметно упали

ФТС: Доходы России от экспорта продовольствия и сельхозсырья упали на 4,6 %
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

По итогам января-февраля 2025 года доходы российских экспортеров от продаж продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) сократились на 4,6 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

За отчетный период отечественные экспортеры выручили с продаж этих видов продукции суммарно 6 миллиардов долларов. Для сравнения, за первые два месяца 2024 года их доходы составили 6,3 миллиарда. Таким образом, за год показатель упал примерно на 300 миллионов долларов. Противоположную динамику показал импорт. В январе-феврале объемы поставок этих видов товаров в Россию достигли отметки в 5,8 миллиарда долларов. Годом ранее показатель составлял 5,5 миллиарда. За 12 месяцев траты на импорт выросли на 300 миллионов, или на 6,6 процента, заключили в ведомстве.

Основными экспортными продуктами российского агропромышленного комплекса (АПК) являются зерновые и зернобобовые культуры, масложировая продукция, а также рыба и морепродукты. По итогам 2024 года доходы отечественных поставщиков от вывоза этих видов продуктов сократились примерно на 500 миллионов долларов — с 43,1 миллиарда в 2023-м. Импорт, напротив, увеличился на 7 процентов и достиг 37,7 миллиарда в денежном выражении.

Снижение доходов российских агроэкспортеров связано в том числе с низкой стоимостью выпускаемой ими продукции. На эту проблему ранее, в частности, указывала глава Минсельхоза Оксана Лут. Она отмечала, что за последнее время России удалось закрепиться в тройке крупнейших поставщиков продовольствия на мировой рынок. Однако в денежном плане они проигрывают конкуренцию иностранным производителям.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты итоги переговоров России и США

    Песков прокомментировал слова Навки о недостаточной защите Путина. Кто и как охраняет президента России?

    Россиянка получила соцконтракт и открыла зоогостиницу

    Яйца для американцев рекордно подорожали

    Россиянам раскрыли бюджетное направление летнего пляжного отдыха

    Министерство культуры Украины подвело итоги 10 лет декоммунизации

    Министр спорта России выступил за возвращение пива на стадионы

    В сети высмеяли российского блогера за дырку на штанах Armani фразой «изнанка люкса»

    В Литве обвинили в шпионаже 83-летнего депутата

    19-летняя невеста Лепса ответила на вопрос о сексе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше