Доходы России от продаж продовольствия заметно упали

ФТС: Доходы России от экспорта продовольствия и сельхозсырья упали на 4,6 %

По итогам января-февраля 2025 года доходы российских экспортеров от продаж продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) сократились на 4,6 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

За отчетный период отечественные экспортеры выручили с продаж этих видов продукции суммарно 6 миллиардов долларов. Для сравнения, за первые два месяца 2024 года их доходы составили 6,3 миллиарда. Таким образом, за год показатель упал примерно на 300 миллионов долларов. Противоположную динамику показал импорт. В январе-феврале объемы поставок этих видов товаров в Россию достигли отметки в 5,8 миллиарда долларов. Годом ранее показатель составлял 5,5 миллиарда. За 12 месяцев траты на импорт выросли на 300 миллионов, или на 6,6 процента, заключили в ведомстве.

Основными экспортными продуктами российского агропромышленного комплекса (АПК) являются зерновые и зернобобовые культуры, масложировая продукция, а также рыба и морепродукты. По итогам 2024 года доходы отечественных поставщиков от вывоза этих видов продуктов сократились примерно на 500 миллионов долларов — с 43,1 миллиарда в 2023-м. Импорт, напротив, увеличился на 7 процентов и достиг 37,7 миллиарда в денежном выражении.

Снижение доходов российских агроэкспортеров связано в том числе с низкой стоимостью выпускаемой ими продукции. На эту проблему ранее, в частности, указывала глава Минсельхоза Оксана Лут. Она отмечала, что за последнее время России удалось закрепиться в тройке крупнейших поставщиков продовольствия на мировой рынок. Однако в денежном плане они проигрывают конкуренцию иностранным производителям.