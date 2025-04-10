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20:59, 10 апреля 2025Силовые структуры

Домогавшегося юной россиянки иностранца отправили в колонию на три года

Суд на Урале отправил в колонию на 3 года мужчину за домогательства к девочке
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: СК РФ / РИА Новости

Суд в Екатеринбурге отправил в колонию на три года иностранца, который домогался девочки у Дворца молодежи. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на суд.

39-летнего уроженца Киргизии признали виновным по части 2 статьи 135 («Развратные действия») УК РФ. Он проведет срок в колонии общего режима.

Как установил суд, все произошло вечером 18 августа 2024 года. Иностранец подошел к потерпевшей девочке и начал домогаться. Школьница испугалась мужчины и убежала от него, позвав на помощь прохожих. Неравнодушные жители поймали подозреваемого на автобусной остановке и передали сотрудникам полиции.

Ранее в России и Новой Зеландии задержали подозреваемых в сексуальном насилии над детьми.

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