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16:29, 10 апреля 2025Культура

Джиган и Оксана Самойлова захотели пятого ребенка

Рэпер Джиган и Оксана Самойлова рассказали о планах родить еще одну дочку
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) и его жена блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова рассказали о планах завести пятого ребенка. Соответствующее видео публикует Telegram-канал «Звездач».

По словам Самойловой, они с супругом планируют родить девочку. Блогерша также отметила, что допускает возможность воспользоваться услугами суррогатной матери. «Я нормально отношусь к суррогатному материнству, но все-таки если у тебя физически есть возможность сделать это самостоятельно, то, конечно, самостоятельно», — добавила она.

Джиган при этом отметил, что у него «нет лимита на детей», и заявил, что готов еще больше работать.

Ранее российский актер Александр Петров и его жена Виктория Антонова подтвердили информацию о том, что стали родителями.

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