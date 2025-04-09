Раскрыто имя сына Александра Петрова

Актер Александр Петров назвал новорожденного сына Федором

Российский актер Александр Петров и его жена Виктория Антонова подтвердили информацию о том, что стали родителями. Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Добро пожаловать на нашу планету, Федор Александрович! Мы тебя очень ждали! Мы тебя очень любим!» — подписал артист кадры из роддома.

Он также поблагодарил супругу за сына. «Ты — богиня! Я тобой горжусь, восхищаюсь и очень тебя люблю!» — добавил Петров.

Ранее сообщалось, что актер стал отцом.

Петров и Антонова сыграли свадьбу 25 ноября 2023 года. По словам актера, он сделал предложение девушке после нескольких свиданий. В декабре 2024-го артист объявил, что его супруга ждет первенца.