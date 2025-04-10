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10:49, 10 апреля 2025Культура

Ефремова назвали будущей звездой корпоративов ФСИН

«Абзац»: Михаил Ефремов может стать ведущим корпоративов ФСИН
Ольга Коровина

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Освободившийся из колонии актер Михаил Ефремов может стать звездой будущих корпоративов Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Об этом сообщает «Абзац».

По данным источника, артист может выступить в роли ведущего ближайшего мероприятия 7 мая, в День работника уголовно-исполнительных инспекций. Уточняется, что за это Ефремову не предложат многомиллионный гонорар.

Продюсер Сергей Дворцов отметил, что до тюремного заключения актер получал от двух миллионов рублей за участие в корпоративах, однако теперь ситуация изменится. «После мест лишения свободы Михаил снизит свои аппетиты до 700–800 тысяч рублей. За 200–300 тысяч он точно не поедет, разве только в личных интересах», — предположил Дворцов. По его словам, Ефремов согласился бы на выступление в тюрьме: «Он бы там устраивал бенефисы каждый день, если бы здоровье не подвело».

Ранее сообщалось, что Ефремов дал первый комментарий после условно-досрочного освобождения.

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