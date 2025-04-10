Ефремова назвали будущей звездой корпоративов ФСИН

«Абзац»: Михаил Ефремов может стать ведущим корпоративов ФСИН

Освободившийся из колонии актер Михаил Ефремов может стать звездой будущих корпоративов Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Об этом сообщает «Абзац».

По данным источника, артист может выступить в роли ведущего ближайшего мероприятия 7 мая, в День работника уголовно-исполнительных инспекций. Уточняется, что за это Ефремову не предложат многомиллионный гонорар.

Продюсер Сергей Дворцов отметил, что до тюремного заключения актер получал от двух миллионов рублей за участие в корпоративах, однако теперь ситуация изменится. «После мест лишения свободы Михаил снизит свои аппетиты до 700–800 тысяч рублей. За 200–300 тысяч он точно не поедет, разве только в личных интересах», — предположил Дворцов. По его словам, Ефремов согласился бы на выступление в тюрьме: «Он бы там устраивал бенефисы каждый день, если бы здоровье не подвело».

Ранее сообщалось, что Ефремов дал первый комментарий после условно-досрочного освобождения.