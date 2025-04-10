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07:13, 10 апреля 2025Силовые структуры

Экс-губернатора Севастополя обвинили в обходе британских санкций

The Times: Экс-губернатора Севастополя Овсянникова обвинили в обходе санкций
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дмитрий Овсянников

Дмитрий Овсянников. Фото: Василий Батанов / РИА Новости

Экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова призвали виновным в обходе британских санкций. Об этом пишет газета The Times.

Судебный процесс начался в Лондоне 10 апреля. Чиновника задержали в столице Англии 22 января, его обвиняют в нарушении санкционного режима и отмывании денег.

Например, ему вменяют приобретение автомобиля за 54 тысячи фунтов и оплату обучения детей в частной школе. Кроме Овсянникова, фигурантами дела стали его жена и брат, все трое не признают себя виновными. Их также обвинили в обходе британских санкций.

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