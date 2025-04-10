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15:27, 10 апреля 2025Россия

Еще в одном регионе России захотели ограничить продажу алкоголя

В Нижегородской области захотели запретить продажу алкоголя по воскресеньям
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Нижегородской области захотели ограничить продажу алкоголя. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний №1».

Инициатива регионального Минэкономразвития предусматривает введение запрета на реализацию алкоголесодержащей продукции по воскресеньям. При этом в субботу предлагается ограничить отведенное для этого время с 10 до 16 часов, а в будни — с 14 до 20 часов.

Изменения в случае их принятия затронут и оформление витрин. Так, демонстрировать алкогольные напитки будет запрещено. Изменения предлагается ввести с 1 сентября этого года.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить продажу алкоголя по выходным сразу во всех регионах России. Он отметил, что в некоторых из них соответствующие меры уже действуют и якобы показали свою эффективность.

ЖЗЛ
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