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06:22, 10 апреля 2025Мир

Фицо обвинил Киев в энергетическом кризисе в странах Евросоюза

Фицо: Зеленский одним решением по газу нанес вред всей Европе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский нанес ущерб всей Европе решением остановить поставки газа. Об этом заявил в интервью «Известиям» премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Так, политик обвинил Киев в энергетическом кризисе в Евросоюзе. «За газ я бы дал Зеленскому антипремию. Он нанес ущерб Словакии, нанес ущерб всей Европе. Конечно, это Украина, которой все прощается», — посетовал Фицо.

Премьер-министр Словакии также отметил, что решение официального Киева запретить пропускать газ через свою территорию в Европу стало причиной резкого роста цен на газ. И теперь ЕС не может быть конкурентоспособной с другими странами, включая Соединенные Штаты.

Ранее агентство Bloomberg написало, что Германия и Словакия надеются на возобновление поставок газа из России. По мнению специалистов, активно проявляются экономические последствия энергетического кризиса, который длится в Европе уже третий год.

В январе стало известно, что Венгрия готова поставлять газ в Словакию после прекращения транзита через Украину российского топлива. В свою очередь, венгерский премьер Виктор Орбан говорил, что действия Украины и США угрожают Европейскому союзу энергетическим кризисом.

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