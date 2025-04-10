Главу крымского города отправили в отставку

Глава Крыма Аксенов: Руководитель Феодосии Ткаченко уходит в отставку

Глава города Феодосии в Крыму Игорь Ткаченко уйдет в отставку. Об этом сообщил руководитель полуострова Сергей Аксенов в Telegram-канале.

«Провел встречу с главой администрации города Феодосии Игорем Николаевичем Ткаченко, по итогам которой Игорь Николаевич написал заявление об увольнении по собственному желанию», — сообщил Аксенов.

Он добавил, что место Ткаченко займет Владимир Ким. Он будет руководить Феодосией до прохождения конкурса на замещение должности главы администрации города.

Ткаченко занимал пост руководителя Феодосии с декабря 2023 года. Его предшественник Владимир Попенков подал в отставку после выговора Аксенова за плохую уборку города.

В июле 2024 года в отставку ушел глава Керчи Святослав Брусаков. О причинах, которые могли привести к этому, тогда не сообщалось.