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13:33, 10 апреля 2025Россия

Главу крымского города отправили в отставку

Глава Крыма Аксенов: Руководитель Феодосии Ткаченко уходит в отставку
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Глава города Феодосии в Крыму Игорь Ткаченко уйдет в отставку. Об этом сообщил руководитель полуострова Сергей Аксенов в Telegram-канале.

«Провел встречу с главой администрации города Феодосии Игорем Николаевичем Ткаченко, по итогам которой Игорь Николаевич написал заявление об увольнении по собственному желанию», — сообщил Аксенов.

Он добавил, что место Ткаченко займет Владимир Ким. Он будет руководить Феодосией до прохождения конкурса на замещение должности главы администрации города.

Ткаченко занимал пост руководителя Феодосии с декабря 2023 года. Его предшественник Владимир Попенков подал в отставку после выговора Аксенова за плохую уборку города.

В июле 2024 года в отставку ушел глава Керчи Святослав Брусаков. О причинах, которые могли привести к этому, тогда не сообщалось.

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