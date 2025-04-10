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10:54, 10 апреля 2025Ценности

«Глория Джинс» закроет магазины одежды для подростков Ready! Steady! Go!

Сеть «Глория Джинс» закроет магазины для подростков Ready! Steady! Go!
Екатерина Ештокина

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Российская сеть «Глория Джинс» (Gloria Jeans) закроет магазины одежды для подростков Ready! Steady! Go!, которые были запущены в минувшем году. Соответствующую информацию публикует РБК.

По данным источника, знакомого с планами компании, а также консультантов рынка недвижимости, два из трех таких объектов ретейлера уже закрыты. При этом уточняется, что последний прекратит работу в мае 2025 года.

По словам одного из инсайдеров, причиной такого решения стали плохие продажи. При этом собеседник издания предположил, что некоторые изделия упомянутого бренда будут представлены в каталоге «Глории Джинс». Однако он подчеркнул, что от продвижения бренда Ready! Steady! Go! компания отказалась.

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Другой источник заявил, что, вероятнее всего, ретейлер пришел к решению сосредоточиться на развитии основной марки. По его информации, «Глория Джинс» будет продавать изделия Ready! Steady! Go! в специальных зонах крупных действующих магазинов.

В январе российские власти обсуждали с инвесторами покупку фабрик «Глории Джинс». Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поручил областному Минпрому решить вопрос о сохранении производственного комплекса швейных фабрик

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