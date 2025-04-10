«Глория Джинс» закроет магазины одежды для подростков Ready! Steady! Go!

Сеть «Глория Джинс» закроет магазины для подростков Ready! Steady! Go!

Российская сеть «Глория Джинс» (Gloria Jeans) закроет магазины одежды для подростков Ready! Steady! Go!, которые были запущены в минувшем году. Соответствующую информацию публикует РБК.

По данным источника, знакомого с планами компании, а также консультантов рынка недвижимости, два из трех таких объектов ретейлера уже закрыты. При этом уточняется, что последний прекратит работу в мае 2025 года.

По словам одного из инсайдеров, причиной такого решения стали плохие продажи. При этом собеседник издания предположил, что некоторые изделия упомянутого бренда будут представлены в каталоге «Глории Джинс». Однако он подчеркнул, что от продвижения бренда Ready! Steady! Go! компания отказалась.

Другой источник заявил, что, вероятнее всего, ретейлер пришел к решению сосредоточиться на развитии основной марки. По его информации, «Глория Джинс» будет продавать изделия Ready! Steady! Go! в специальных зонах крупных действующих магазинов.

В январе российские власти обсуждали с инвесторами покупку фабрик «Глории Джинс». Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поручил областному Минпрому решить вопрос о сохранении производственного комплекса швейных фабрик