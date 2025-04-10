Госсекретарь США раскрыл судьбу обмененной с Россией заключенной

Рубио: Обмененная с Россией Карелина находится в самолете на пути в США

Освобожденная из-под заключения в России балерина Ксения Карелина в данный момент находится в самолете на пути в США. Об этом сообщил американский госсекретарь Марко Рубио в своем аккаунте социальной сети Х.

«Американка Ксения Карелина сейчас находится в самолете и возвращается домой в США», — отметил глава американского внешнеполитического ведомства.

Рубио также подчеркнул, что глава Белого дома Дональд Трамп будет продолжать работать над освобождением всех американцев, которые задержаны или отбывают заключение в других странах.

Ранее директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф сообщил, что Россия и США провели обмен заключенными в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби.

Как сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ), российская сторона выдала гражданку России и США Ксению Карелину. В прошлом году она признала вину в госизмене за финансирование поставок тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).