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12:54, 10 апреля 2025Мир

Госсекретарь США раскрыл судьбу обмененной с Россией заключенной

Рубио: Обмененная с Россией Карелина находится в самолете на пути в США
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Марко Рубио

Марко Рубио. Фото: Jacquelyn Martin / Reuters

Освобожденная из-под заключения в России балерина Ксения Карелина в данный момент находится в самолете на пути в США. Об этом сообщил американский госсекретарь Марко Рубио в своем аккаунте социальной сети Х.

«Американка Ксения Карелина сейчас находится в самолете и возвращается домой в США», — отметил глава американского внешнеполитического ведомства.

Рубио также подчеркнул, что глава Белого дома Дональд Трамп будет продолжать работать над освобождением всех американцев, которые задержаны или отбывают заключение в других странах.

Ранее директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф сообщил, что Россия и США провели обмен заключенными в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби.

Как сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ), российская сторона выдала гражданку России и США Ксению Карелину. В прошлом году она признала вину в госизмене за финансирование поставок тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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