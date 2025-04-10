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20:22, 10 апреля 2025Силовые структуры

Информацию о тонущем в вырытой коммунальщиками яме россиянине проверят

Прокуратура проверит гибель мужчины, упавшего в яму с водой в Конаково
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Россияне прошли мимо тонущего в вырытой коммунальщиками яме человека

Кадр: Прокуратура Тверской области

Конаковская межрайонная прокуратура проверит информацию из СМИ о тонущем мужчине, который упал в вырытую коммунальщиками яму. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Тверской области.

Действиям виновных лиц дадут правовую оценку.

Все произошло в районе Привокзальной площади в Конаково. Местный житель попытался обойти яму, однако в какой-то момент соскользнул в воду. Инцидент попал на видео.

Судя по кадрам, после падения мужчина не пытался выбраться. Предварительно, он мог получить удар током от коммуникаций, которые проходили рядом, или сердечный приступ. Рядом с погибшим находились несколько человек, однако никто не попытался помочь ему.

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