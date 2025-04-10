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19:14, 10 апреля 2025Россия

Россияне прошли мимо тонущего в вырытой коммунальщиками яме человека

В Конаково жители прошли мимо тонущего в вырытой коммунальщиками яме человека
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

В городе Конаково Тверской области жители прошли мимо человека, тонущего яме, которую вырыли местные коммунальщики. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Все произошло в районе Привокзальной площади. Местный житель попробовал обойти яму, однако в один момент соскользнул в воду. На кадрах видно, что после падения мужчина не пытался выбраться. Судя по ролику, рядом находились несколько человек, однако никто не попытался помочь.

По предварительным данным, утонувший мог получить удар током от коммуникаций, которые проходили рядом. Также у него мог случиться сердечный приступ.

Ранее стало известно, что житель Санкт-Петербурга чуть не утонул в ледяной реке. Он уронил наушники на лед Невы и провалился в реку, пытаясь их достать.

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