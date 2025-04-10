Россияне прошли мимо тонущего в вырытой коммунальщиками яме человека

В Конаково жители прошли мимо тонущего в вырытой коммунальщиками яме человека

В городе Конаково Тверской области жители прошли мимо человека, тонущего яме, которую вырыли местные коммунальщики. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Все произошло в районе Привокзальной площади. Местный житель попробовал обойти яму, однако в один момент соскользнул в воду. На кадрах видно, что после падения мужчина не пытался выбраться. Судя по ролику, рядом находились несколько человек, однако никто не попытался помочь.

По предварительным данным, утонувший мог получить удар током от коммуникаций, которые проходили рядом. Также у него мог случиться сердечный приступ.

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