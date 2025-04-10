Иран назвал возможные меры в ответ на угрозы США и Израиля

Советник верховного лидера Ирана Шамхани пригрозил высылкой инспекторов МАГАТЭ

Иран может выслать из страны инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), если США и Израиль не прекратят угрозы в адрес исламской республики. Об этом в соцсети X написал советник верховного лидера Ирана по политическим вопросам, генерал Корпуса стражей исламской революции Али Шамхани.

«Продолжение угроз извне и создание ситуации военного нападения на Иран может привести к принятию сдерживающих мер, таких как высылка инспекторов МАГАТЭ и прекращение сотрудничества с [агентством]», — отметил он.

Шамхани добавил, что предметом обсуждения также может стать перемещение обогащенных ядерных материалов в безопасные и скрытые от международной общественности места на территории Ирана.

Ранее в иранском МИД анонсировали проведение непрямых переговоров с Соединенными Штатами на высоком уровне, которые состоятся в Омане 12 апреля. Темой обсуждений станет ядерная программа Тегерана.