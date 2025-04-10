Китай призвал Украину воздержаться от безответственных заявлений после слов Зеленского

МИД КНР посоветовал Украине воздержаться от безответственных заявлений

Киеву стоит воздержаться от безответственных заявлений о якобы нахождении китайских солдат на Украине. С таким призывом выступил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает РИА Новости.

«Мы рекомендуем соответствующим сторонам правильно и трезво оценивать роль Китая», — посоветовал дипломат.

Представитель китайского МИД сделал заявление после слов президента Украины Владимира Зеленского о якобы захваченных в плен Вооруженными силами Украины (ВСУ) во время боев в Донецкой народной республике (ДНР) двух китайских граждан.

Ранее МИД Украины на фоне обвинений вызвал временного поверенного в делах Китая Ма Шэнкуня. Глава украинского внешнеполитического ведомства Андрей Сибига отметил, что украинские власти такие действия рассматривают как подрыв доверия к Китаю.