Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:21, 10 апреля 2025Мир

Китай призвал Украину воздержаться от безответственных заявлений после слов Зеленского

МИД КНР посоветовал Украине воздержаться от безответственных заявлений
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)
Линь Цзянь

Линь Цзянь. Фото: Tingshu Wang / Reuters

Киеву стоит воздержаться от безответственных заявлений о якобы нахождении китайских солдат на Украине. С таким призывом выступил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает РИА Новости.

«Мы рекомендуем соответствующим сторонам правильно и трезво оценивать роль Китая», — посоветовал дипломат.

Представитель китайского МИД сделал заявление после слов президента Украины Владимира Зеленского о якобы захваченных в плен Вооруженными силами Украины (ВСУ) во время боев в Донецкой народной республике (ДНР) двух китайских граждан.

Ранее МИД Украины на фоне обвинений вызвал временного поверенного в делах Китая Ма Шэнкуня. Глава украинского внешнеполитического ведомства Андрей Сибига отметил, что украинские власти такие действия рассматривают как подрыв доверия к Китаю.

    Обсудить
    Последние новости

    «Средневековье». В Чечне на городской площади бросили тело подростка, напавшего на силовиков. Как на это отреагировали в России?

    Значение взятия под контроль российскими войсками Журавки в Сумской области объяснили

    Раскрыт секрет долголетия 111-летней японки

    Додик вынес приговор Европе

    Раскрыта тайна Аравийской пустыни

    В России отреагировали на новые атаки ВСУ на энергообъекты

    Алиева удивило высказывание фон дер Ляйен

    Патриарх Кирилл заявил о тревожащей его ситуации с мигрантами

    В Москве молодой человек выронил пакет с кокаином перед росгвардейцами и попал на видео

    В России предложили предупреждать о судимостях на сайтах знакомств

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше