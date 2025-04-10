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11:47, 10 апреля 2025Мир

Китай предупредил США о тяжелых последствиях после ввода пошлин

МИД КНР: США столкнутся с более жестким сопротивлением всего мира из-за пошлин
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Aly Song / Reuters

США неминуемо столкнутся с еще более жестким сопротивлением со стороны всего мира из-за введения импортных пошлин. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь, передает Reuters.

«США, ставя собственные интересы выше интересов международного сообщества, а также жертвуя законными правами и интересами других стран в угоду своим гегемонистским амбициям, неизбежно столкнутся с еще более жестким сопротивлением их политике со стороны всего мира», — подчеркнул дипломат.

Ранее президент США Дональд Трамп поднял импортные пошлины для Китая до 125 процентов. Он объяснил свое решение неуважением, которое КНР проявляет к мировым рынкам. По его мнению, введенные Пекином ответные пошлины на американские товары нарушают правила международной торговли.

В ответ на это, МИД КНР назвал тарифную политику Трампа провальной, поскольку она не получит поддержки американского населения. Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что Китай не заинтересован в торговой войне, но «не будет сидеть сложа руки и позволять ущемлять законные права и интересы китайского народа».

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