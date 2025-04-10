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09:52, 10 апреля 2025Россия

Корова помогла выжить десяткам жителей оккупированного ВСУ курского села

Корова помогла жителям Гуево в Курской области выжить во время оккупации ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Christoph Reichwein / Globallookpress.com

В селе Гуево Курской области корова помогла выжить десяткам жителей населенного пункта. Об этом рассказала местная жительница Валентина Лозовская, ее цитирует ТАСС.

«У нас в селе была корова — наша кормилица. Она все восемь месяцев нам молоко давала: старикам, батюшке. И она отелилась, ее перегнали в сарай», — сказала пожилая женщина.

По ее словам, ее супруг и другая жительница Гуево доили корову все восемь месяцев, в течение которых населенный пункт был в оккупации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Коровье молоко жители также отдавали иеромонаху Симеону, который остался в Гуеве вместе со своей паствой. Священник, в свою очередь, поил молоком двух раненных военнослужащих.

Ранее сообщалось, что в Курской области петух спас российского бойца. Военный с позывным Грузин рассказал, что во время боевых действий в деревне Обуховка в ночное время было очень холодно — согреться замерзающему солдату помогла домашняя птица. Мужчина засунул ее под бронежилет, чтобы согреться.

ЖЗЛ
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