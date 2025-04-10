Логово пиратов XVII века случайно обнаружили при осмотре водопровода

В Испании случайно нашли логово пиратов XVII века на островах Колумбретес

В Испании сотрудники заповедника случайно обнаружили, что на считавшихся необитаемыми островах в провинции Валенсия была база пиратов. Об этом пишет Valencia News.

Неожиданное открытие было сделано на островах Колумбретес в Средиземном море, которые, как считалось, были необитаемы до XIX века. Во время осмотра старого водопровода, сотрудник заповедника, увлеченный нумизмат, заметил среди камней позеленевший от времени металлический кружок. Он внимательно проверил окрестные территории, включая старое кладбище, и нашел кусочки бронзы, проволоку и круглые заготовки для монет.

Ученые Университета Валенсии установили, что предметы относятся к XVI-XVII векам. Они предположили, что на острове было логово пиратов и контрабандистов, которые, в частности, изготавливали фальшивые деньги. Это открытие назвали исключительно важным, так как ранее считалось, что люди обосновались на Колумбретес только в XIX веке.

Острова Колумбретес были известны еще античным мореплавателям, однако, как ранее считалось, люди жили там с 1856 по 1975 год. Небольшой поселок обеспечивал работу маяка. В 1988 году острова сделали заповедной зоной.

Ранее в Великобритании пара кладоискателей нашла клад золотых и серебряных монет. Место находки изучили археологи и пришли к выводу, что 30 старинных монет закопали в период с 1460 по 1465 год.