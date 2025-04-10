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16:23, 10 апреля 2025Ценности

Модный бренд высмеяли в сети за необычный способ украсить обувь

Мария Винар

Кадр: @primark

Покупатели высмеяли ирландский бренд Primark за необычный способ украсить обувь. Соответствующие публикация и комментарии появились на странице модной марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В размещенном видео запечатлены черные сапоги, выполненные в ковбойском стиле. На размещенных кадрах видно, что их дизайн дополнен тремя тонкими цепями с золотистыми подвесками. «Придайте вашим сапогам немного индивидуальности с нашими ожерельями», — гласит описание под роликом.

Пользователи сети оценили лайфхак от бренда в комментариях. «Боже, это выглядит так безвкусно», «Это шутка?», «Зачем? Они же могут испортиться при носке», «Подумала, что это первоапрельский пост, но ему только три дня», «Смотрится очень дешево», — высказывались они.

Ранее сообщалось американский бренд Popflex, специализирующийся на производстве спортивной одежды, представил легинсы с декольте на ягодицах и вызвал ажиотаж в сети.

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