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13:37, 10 апреля 2025Мир

НАТО начали учения по отражению «российского нападения»

НАТО проводят учения Ramstein Flag 2025 над Северным морем
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)
СюжетУчения НАТО:

Фото: Inquam Photos / Eduard Vinatoru via Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) НАТО проводят над голландским побережьем Северного моря учения Ramstein Flag 2025, в ходе которых отрабатываются действия войск стран альянса в случае «российского нападения». Об этом сообщает Der Spiegel.

«ВВС Германии совместно с партнерами по НАТО отрабатывают сценарий нападения России на территорию Альянса», — передает издание.

Сообщается, что всего в учениях задействовано 90 различных самолетов, в том числе 8 немецких истребителей Eurofighter, а также вертолеты и беспилотники. Как заявили в командовании ВВС НАТО, эти учения должны «послужить сигналом» России.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Германии проведут осенью текущего года учения по отработке сценария «нападения России».

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