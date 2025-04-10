НАТО начали учения по отражению «российского нападения»

НАТО проводят учения Ramstein Flag 2025 над Северным морем

Военно-воздушные силы (ВВС) НАТО проводят над голландским побережьем Северного моря учения Ramstein Flag 2025, в ходе которых отрабатываются действия войск стран альянса в случае «российского нападения». Об этом сообщает Der Spiegel.

«ВВС Германии совместно с партнерами по НАТО отрабатывают сценарий нападения России на территорию Альянса», — передает издание.

Сообщается, что всего в учениях задействовано 90 различных самолетов, в том числе 8 немецких истребителей Eurofighter, а также вертолеты и беспилотники. Как заявили в командовании ВВС НАТО, эти учения должны «послужить сигналом» России.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Германии проведут осенью текущего года учения по отработке сценария «нападения России».

