Назван поднимающий настроение цвет одежды

NYP: Врач Эллиот назвала желтый поднимающим настроение цветом одежды

Американский аллерголог и блогерша Таня Эллиот назвала поднимающий настроение цвет одежды. Интервью с ней публикует New York Post (NYP).

Врач рассказала, что при виде определенного цвета в гипоталамус человека подаются сигналы, которые влияют на настроение, вызывая выброс определенных гормонов. «Определенные цвета даже тесно связаны с физиологическими изменениями: они влияют на повышение артериального давления и метаболизм», — добавила она.

По словам эксперта, многочисленные исследования доказали, что зеленый, например, оказывает успокаивающее действие. В то же время желтый и оранжевый цвета ученые связывают с ощущением счастья. «Это связано с общественными и культурными отношениями с этими цветами, а также с нейробиологическим механизмом, который изучен не до конца», — пояснила Эллиот.

Доктор призвала читателей не только носить наряды упомянутых оттенков, но и находить эти цвета в природе. «Наблюдайте за восходом или закатом солнца — это может повысить уровень дофамина, который напрямую влияет на чувство радости», — подытожила собеседница издания.

В январе поднимающая настроение одежда стала трендом 2025 года.