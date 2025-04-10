Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:18, 10 апреля 2025Ценности

Назван поднимающий настроение цвет одежды

NYP: Врач Эллиот назвала желтый поднимающим настроение цветом одежды
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Unsplash

Американский аллерголог и блогерша Таня Эллиот назвала поднимающий настроение цвет одежды. Интервью с ней публикует New York Post (NYP).

Врач рассказала, что при виде определенного цвета в гипоталамус человека подаются сигналы, которые влияют на настроение, вызывая выброс определенных гормонов. «Определенные цвета даже тесно связаны с физиологическими изменениями: они влияют на повышение артериального давления и метаболизм», — добавила она.

Материалы по теме:
Сырая печенка на завтрак и маски из менструальной крови. На какие дикости люди шли в 2022 году ради красоты и здоровья
Сырая печенка на завтрак и маски из менструальной крови.На какие дикости люди шли в 2022 году ради красоты и здоровья
28 декабря 2022
Ядовитая красота Погоня за загорелой кожей веками убивала женщин. От солярия их не отучил даже рак
Ядовитая красотаПогоня за загорелой кожей веками убивала женщин. От солярия их не отучил даже рак
14 июля 2020

По словам эксперта, многочисленные исследования доказали, что зеленый, например, оказывает успокаивающее действие. В то же время желтый и оранжевый цвета ученые связывают с ощущением счастья. «Это связано с общественными и культурными отношениями с этими цветами, а также с нейробиологическим механизмом, который изучен не до конца», — пояснила Эллиот.

Доктор призвала читателей не только носить наряды упомянутых оттенков, но и находить эти цвета в природе. «Наблюдайте за восходом или закатом солнца — это может повысить уровень дофамина, который напрямую влияет на чувство радости», — подытожила собеседница издания.

В январе поднимающая настроение одежда стала трендом 2025 года.

    Обсудить
    Последние новости

    «Высокопоставленные генералы очень хотят, чтобы он сидел». В деле бывшего командарма Попова появился «звонок сверху»

    Банные процедуры тапира из российского зоопарка попали на видео

    Губерниев вновь заявил о желании сместить Вяльбе

    Раскрыты неизвестные детали участия бойцов СВО в поимке террористов из «Крокуса»

    В Киеве произошли взрывы

    Попытка нападения иностранца на двух полицейских в Обнинске попала на видео

    Стала известна дата избрания Мерца на пост канцлера

    Назван поднимающий настроение цвет одежды

    Назван вызывающий аллергию популярный фастфуд

    «Локомотив» оштрафовали за оскорбительные кричалки о «Зените»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше