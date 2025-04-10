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09:37, 10 апреля 2025Забота о себе

Одна популярная пряность оказалась полезна в огороде

Mirror: Корица может помочь бороться с грибками на растениях
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Полезной в огороде оказалась одна популярная пряность с кухни. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на садовую компанию Gardening Know How.

По словам специалистов компании, корица может помочь бороться с грибковыми заболеваниями на растениях, в том числе со слизистой плесенью, а также предотвращать нежелательный рост грибов. Грибковые заболевания и белая плесень могут поражать более 360 видов растений, включая фасоль, горох, салат и представителей семейства капустных.

Слизистую плесень, добавили специалисты, легко определить по водянистым пятнам на цветах, стеблях, листьях и стручках. Это приводит к тому, что листья увядают, желтеют и в конечном итоге отмирают. В компании порекомендовали сделать спрей с корицей для растений, смешав ее с водой и оставив на ночь для застывания. Затем необходимо процедить смесь через кофейный фильтр и перелить ее в распылитель. После этого следует опрыскать стебли и листья растений, на которых есть грибки. Кроме того, коричный порошок можно использовать для отпугивания муравьев.

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