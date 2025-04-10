Ольга Серябкина прошлась на камеру в мини-платье с глубоким декольте

Певица Ольга Серябкина прошлась на камеру в мини-платье с глубоким декольте

Российская певица и экс-солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина прошлась на камеру в откровенном образе. Соответствующее видео опубликовано в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 3,6 миллиона подписчиков.

39-летняя исполнительница предстала в черном мини-платье на тонких бретелях и с глубоким декольте, которое подчеркивало ее фигуру. Кроме того, она надела капроновые колготки и туфли на каблуках в тон образу. Внешний вид певицы завершила укладка и яркий макияж.

Ранее в апреле 39-летняя Ольга Серябкина в бикини поплавала в бассейне. Она предстала на снимке в черном крошечном купальнике черного цвета, распустив при этом волосы.