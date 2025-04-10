Песков не согласился с обвинением Зеленского во втягивании Китая в украинский конфликт

Песков: Китай занимает взвешенную позицию по конфликту на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг обвинения украинского лидера Владимира Зеленского о втягивании Китая в конфликт на Украине. Его слова передает ТАСС.

«Китай всегда занимал весьма и весьма взвешенную позицию. Поэтому Зеленский не прав», — заявил Песков.

Он добавил, что Китай является стратегическим партнером, другом и товарищем России.

Ранее Песков заявил, что временных рамок для урегулирования конфликта на Украине нет. Он пояснил, что для России прежде всего важно соблюдение собственных интересов в украинском вопросе.