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07:42, 10 апреля 2025Бывший СССР

Пленный боец ВСУ раскрыл сумму взятки за выезд призывников за границу

Пленный боец ВСУ Потапенко: Для выезда за границу украинцы дают взятку $10 тысяч
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Украинцы призывного возраста за возможность выехать за границу должны дать взятку в размере десяти тысяч долларов. Сумму раскрыл пленный боец 110-й бригады Вооруженных сил республики (ВСУ) Василий Потапенко, передает РИА Новости.

Военнослужащий уточнил, что такую сумму могут собрать только «мужчины, у кого деньги есть хорошие», а таких не много. «Я думаю, где-то порядка десяти тысяч долларов», — подтвердил Потапенко.

Ранее экс-глава Каменского районного отделения полиции, боец ВСУ Сергей Лукашов заявил, что у сотрудников полиции на блокпосту села Вишневое уже выработана схема по получению взяток от мужчин. Сперва они останавливают авто, после чего вызывают дополнительную группу полицейских на усиление. Затем они делают «коммерческое предложение», предлагая уклониться от службы.

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