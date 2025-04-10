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05:45, 10 апреля 2025Бывший СССР

Пленный рассказал о принуждении 18-летних к подписанию контракта с ВСУ

РИА Новости: ВСУ вынуждают 18-летних украинцев подписывать контракт
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не берут 18-летних украинцев на срочную службу, вынуждая подписать контракт. Об этом рассказал пленный военнослужащий Николай Чебанов в беседе с РИА Новости.

«Не брали на срочную службу — контракт и мобилизация», — рассказал пленный.

Чебанов рассказал, что после наступления совершеннолетия хотел пройти срочную службу, чтобы впоследствии получить право выезжать за границу. Ему отказали и убедили заключить контракт, заявив, что молодому человеку не придется участвовать в боевых действиях.

После заключения контракта молодого человека отправили на боевое задание, подчеркнуло агентство.

Ранее Минобороны Украины опубликовало в TikTok видео для мотивации украинцев в возрасте от 18 до 24 лет отправиться на фронт. В нем сообщается, что за подписание «молодежного контракта» они получат «подъемные», на которые можно будет купить 15 тысяч бургеров.

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