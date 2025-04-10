ВО: По Киеву ударили дронами-камикадзе «Герань-2», начался пожар

В ночь на 10 апреля по Киеву был нанесен удар с помощью дронов-камикадзе «Герань-2». О случившемся сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель» (ВО), опубликовав видео прилетов.

По данным украинских источников, в результате атаки в Голосеевском районе столицы в складских помещениях начался пожар.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды за день атаковали трансформаторную подстанцию в селе Подывотье Брянской области. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, Киев продолжает атаковать российскую энергетическую инфраструктуру, несмотря на публично принятые обязательства.