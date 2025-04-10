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03:08, 10 апреля 2025Бывший СССР

По Киеву ударили дронами-камикадзе «Герань-2»

ВО: По Киеву ударили дронами-камикадзе «Герань-2», начался пожар
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В ночь на 10 апреля по Киеву был нанесен удар с помощью дронов-камикадзе «Герань-2». О случившемся сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель» (ВО), опубликовав видео прилетов.

По данным украинских источников, в результате атаки в Голосеевском районе столицы в складских помещениях начался пожар.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды за день атаковали трансформаторную подстанцию в селе Подывотье Брянской области. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, Киев продолжает атаковать российскую энергетическую инфраструктуру, несмотря на публично принятые обязательства.

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