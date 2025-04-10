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15:05, 10 апреля 2025Россия

Появились подробности о пожаре на российском НПЗ

ТАСС: При пожаре на Комсомольском НПЗ никто не пострадал, он локализован
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал РИА Новости

При пожаре на Комсомольском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Комсомольске-на-Амуре никто не пострадал. Подробности об этом сообщил представитель предприятия, его цитирует ТАСС.

«Оперативные службы локализовали возгорание на производственном объекте "РН — Комсомольский НПЗ", распространение огня и разлив нефтепродуктов не допущены», — сообщили на предприятии.

Там добавили, что угрозы населению нет, специалисты ведут экологический мониторинг. На НПЗ создан штаб по ликвидации возгорания и выяснению причин случившегося.

Пожар на Комсомольском НПЗ начался в четверг, 10 апреля, его сняли на видео. На предприятии загорелась колонна технологической установки на высоте около 50 метров. Площадь возгорания вытекающего из колонны бензина составляла как минимум 300 квадратных метров.

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