Пожилым россиянам посоветовали альтернативу сексу

С возрастом организм человека меняется, и эти изменения затрагивают в том числе сексуальную сферу, заявила сексолог, директор центра семейного и сексуального образования Secrets Милана Соколова. Об особенностях интимной близости в зрелости, а также о том, что может стать альтернативой сексу, она рассказала «Ленте.ру».

Соколова предупредила, что у пожилых мужчин может снижаться уровень тестостерона, что нередко приводит к уменьшению сексуального влечения и проблемам с эрекцией. Женщины же в период менопаузы неизбежно сталкиваются с последствиями низкого уровня эстрогена — сухостью влагалища и снижением либидо. Эти физиологические изменения естественны, и они не должны стать причиной отказа от сексуальной жизни, подчеркнула сексолог.

Важно понимать, что снижение полового влечения или другие изменения не приговор, и в пожилом возрасте можно наслаждаться сексом, если адаптироваться к новым реалиям. Например, смазка может решить проблему вагинальной сухости, а регулярная физическая активность поможет поддерживать либидо у мужчин Милана Соколова сексолог

При этом, по словам Соколовой, с возрастом сексуальная жизнь часто становится более насыщенной с точки зрения эмоциональной близости. У пар, проживших вместе многие годы, есть глубокое взаимопонимание, которое помогает им адаптироваться к изменениям в интимной сфере.

Также возраст открывает новые горизонты в понимании и переживании сексуальности, считает специалистка. По ее словам, многие пожилые люди находят удовольствие в более медленном, осознанном подходе к сексу: акцент смещается с достижения оргазма любой ценой на наслаждение самим процессом близости.

Альтернативные формы близости — массаж, объятия или просто прикосновения — могут стать важной частью интимной жизни. Они помогут укрепить эмоциональную связь, даже если традиционный секс становится менее частым или желанным Милана Соколова сексолог

Ранее гинеколог Сатчидананда Мэйти раскрыла неожиданное воздействие оргазма на мозг. По его словам, сильное сексуальное удовольствие может спровоцировать оцепенение или легкую потерю памяти.