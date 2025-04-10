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12:04, 10 апреля 2025Россия

Прочесывающие леса в Курской области военные рассказали о находках после ожесточенных боев

При зачистке окрестностей Гуево военные нашли сотни уничтоженных бойцов ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Прочесывающие леса в Курской области военные рассказали о находках после ожесточенных боев в приграничье, передает ТАСС.

По данным агентства, при зачистке окрестностей Гуево были найдены сотни уничтоженных бойцов и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Российские бойцы завершают зачистку лесных массивов близ населенного пункта», — уточнил источник в силовых структурах.

Во вторник, 8 апреля, стало известно об освобождении курского села Гуево. Контроль над населенным пунктом взяли бойцы российской группировки войск «Север».

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