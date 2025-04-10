Прочесывающие леса в Курской области военные рассказали о находках после ожесточенных боев

При зачистке окрестностей Гуево военные нашли сотни уничтоженных бойцов ВСУ

Прочесывающие леса в Курской области военные рассказали о находках после ожесточенных боев в приграничье, передает ТАСС.

По данным агентства, при зачистке окрестностей Гуево были найдены сотни уничтоженных бойцов и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Российские бойцы завершают зачистку лесных массивов близ населенного пункта», — уточнил источник в силовых структурах.

Во вторник, 8 апреля, стало известно об освобождении курского села Гуево. Контроль над населенным пунктом взяли бойцы российской группировки войск «Север».