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13:37, 10 апреля 2025Ценности

Профессор моды оценила типаж Анны Седоковой фразой «обречена на внимание мужчин»

Профессор моды Коробцева заявила, что Анна Седокова обречена на внимание мужчин
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Профессор моды РГУ имени А. Н. Косыгина, эксперт в области дизайна костюма, психологии одежды и имиджа Надежда Коробцева оценила типаж певицы Анны Седоковой фразой «обречена на внимание мужчин». Ее комментарий публикует портал «Страсти».

По словам специалистки, 42-летней звезде удается сохранять моложавую внешность и стройную фигуру. Кроме того, периодически она выбирает откровенные наряды и с помощью имиджа выражает свою творческую натуру, отметила эксперт.

«Ей правда есть что показать. В платьях много смелости, но это все про нее. Все уместно и не заимствовано. Все соответствует персоне. Такого типа женщины — красивые, сильные, самодостаточные — обречены на внимание мужчин, о чем и свидетельствуют ее браки», — заявила собеседница издания.

Ранее Коробцева оценила образы ведущей Ксении Собчак фразой «поставила бы двойки».

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