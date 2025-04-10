Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:36, 10 апреля 2025Наука и техника

Раскрыта тайна Аравийской пустыни

Nature: Аравийская пустыня и Сахара когда-то были зелеными равнинами с озерами
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Ученые обнаружили, что пустыни Аравийского полуострова и Сахары не всегда были столь безжизненными, как сегодня. Новое исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, что за последние 7 миллионов лет климат региона многократно становился влажным — в эти периоды Аравийский полуостров превращался в цветущий ландшафт с реками и озерами, а не в пустыню, которую мы видим сейчас.

Международная команда исследователей под руководством Клары Марковской из Австралийского университета Гриффита проанализировала сталактиты и сталагмиты из пещер в центральной Саудовской Аравии. Такие образования появляются только при наличии растительности и достаточного количества дождей. С помощью уран-свинцового датирования ученые определили, что в Аравии было как минимум четыре длительных влажных периода: примерно 7 миллионов лет назад, затем в периоды 4-3 миллиона, 2 миллиона и около 1 миллиона лет назад. Это самые ранние из известных следов дождей на Аравийском полуострове и одни из самых древних палеоклиматических записей в мире.

Особенно интересен период 4-3 миллиона лет назад — он совпал с зеленой фазой в Восточной Африке, где в это время жили ранние гоминины, такие, как австралопитек. Исследователи считают, что именно в такие периоды Аравия могла служить мостом для миграций животных и даже предков человека между Африкой и Евразией.

Хотя прямые доказательства переселений древних гомининов через Аравию пока отсутствуют, новые данные открывают большие перспективы. При будущих раскопках возможно обнаружение следов древней фауны и даже человеческой деятельности.

    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме фразой «за гранью закона» отреагировали на демонстрацию тела подростка в Чечне

    В России раскрыли цель восстановления работы американских посольств

    Гособвинение потребовало назначить сроки сотрудничавшим с запрещенным ФБК журналистам

    Главу отдела государственного архитектурно-строительного надзора обвинили в коррупции

    Сотню тонн живых крокодилов продадут за десятки миллионов рублей с самовывозом

    Боец «Ахмата» показал видео из разрушенного интерната в Судже с трупами под завалами

    В Госдуме оценили риски эстонского закона о потоплении подозрительных судов для России

    В США захотели депортировать мигрантов с эффективностью доставки Amazon

    Культовый режиссер высказался об отмене русской культуры

    Додик выступил против НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше