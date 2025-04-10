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17:29, 10 апреля 2025Россия

Раскрыты неизвестные детали участия бойцов СВО в поимке террористов из «Крокуса»

Офицер Гарабурдо: Стрелков из «Крокуса» ловили бойцы СВО, прибывшие на ротацию
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В поимке террористов из «Крокус Сити Холла» принимали участие не только силовики и представители спецслужб, но и бойцы специальной военной операции (СВО). Ранее неизвестные детали раскрыл подполковник Юрий Гарабурдо, его слова приводит Telegram-канал Wargonzo.

В момент теракта военнослужащий с группой и генералом Эседуллой Абачевым, известным как генерал Адлер, находились на стыке Белгородской и Курской областей. После трагедии и побега террористов из Подмосковья с ними связались.

«Сообщили, что гаишники настигли этих террористов, смогли повредить машину, одного взять. Трое ушли в лес. Нам надо было срочно выдвинуться, перекрыть этот лес, чтобы они никуда не ушли. Там дальше были болота, они бы никуда не скрылись», — рассказал Гарабурдо.

По его словам, после этого Адлер поднял бойцов полка «Ахмат-Россия», на место также прибыли спецслужбы. Одного террориста тогда удалось найти на дереве, а еще двое углубились в лес.

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«Мы сначала в одну сторону леса пошли, когда их искали. (...) Потом эти двое вылезли сами на "Ахмат" и обратно же в лес заскочили. (...) Мы опять пошли по цепочке, но опять же не настигли. А они второй раз вылезли. Они замерзли, они слишком легко были одеты», — вспомнил военнослужащий.

Группа вооруженных террористов проникла в «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта 2024 года. Преступники открыли прицельный огонь по посетителям и подожгли здание, заблокировав в нем людей. По последним данным, жертвами теракта стали 145 человек, еще 551 пострадал.

В марте 2025 года Следственный комитет России назвал организаторов теракта в «Крокусе». Как заключило следствие, атаку организовали спецслужбы недружественного государства.

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