Раскрыты подробности о ворвавшемся в челябинскую школу неадекватном мужчине

Shot: Дебош в челябинской школе №145 устроил титулованный пауэрлифтер

Начало событий в новости Неадекватный россиянин ворвался в школу и был остановлен учителями

Ворвавшийся в челябинскую школу школе №145 и устроивший там дебош 25-летний неадекватный мужчина оказался титулованным пауэрлифтером. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, мужчина выступает на соревнованиях еще со времен учебы. Он принимал участие в турнирах по жиму лежа и выступал в этапе чемпионата мира по силовым видам спорта «Золотой тигр». Местные жители рассказали, что он проживает в небольшой квартире, расположенной в доме недалеко от школы.

Ранее сообщалось, что он пытался прорваться через турникеты. Сотрудники учебного заведения оперативно нажали на тревожную кнопку, после чего прибыл экипаж Росгвардии. Правоохранители задержали неадекватного мужчину и доставили его в отдел.