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10:11, 10 апреля 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности о ворвавшемся в челябинскую школу неадекватном мужчине

Shot: Дебош в челябинской школе №145 устроил титулованный пауэрлифтер
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Неадекватный россиянин ворвался в школу и был остановлен учителями

Кадр: Telegram-канал SHOT

Ворвавшийся в челябинскую школу школе №145 и устроивший там дебош 25-летний неадекватный мужчина оказался титулованным пауэрлифтером. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, мужчина выступает на соревнованиях еще со времен учебы. Он принимал участие в турнирах по жиму лежа и выступал в этапе чемпионата мира по силовым видам спорта «Золотой тигр». Местные жители рассказали, что он проживает в небольшой квартире, расположенной в доме недалеко от школы.

Ранее сообщалось, что он пытался прорваться через турникеты. Сотрудники учебного заведения оперативно нажали на тревожную кнопку, после чего прибыл экипаж Росгвардии. Правоохранители задержали неадекватного мужчину и доставили его в отдел.

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