Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:32, 10 апреля 2025Силовые структуры

Неадекватный россиянин ворвался в школу и был остановлен учителями

В Челябинске мужчина ворвался в школу №145, его задержали, никто не пострадал
Варвара Митина (редактор)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Челябинске местный житель с криками ворвался в школу №145 и пытался прорваться через турникеты. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по региону.

Сотрудники учебного заведения оперативно нажали на тревожную кнопку, после чего прибыл экипаж Росгвардии. Правоохранители задержали неадекватного мужчину и доставили его в отдел. По предварительной информации, от действий задержанного никто не пострадал.

Сейчас с ним работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

URA.RU сообщал, что у мужчины при себе был нож. Однако в ведомстве это опровергли. По данным Baza, до приезда правоохранителей злоумышленника удерживали учителя по ОБЖ и физкультуре. Предположительно, мужчина находился под воздействием запрещенных веществ.

Ранее житель Екатеринбурга заявил о бомбе в коробке, оставленной им в школе, и поплатился.

    Обсудить
    Последние новости

    В Чечне выставили на всеобщее обозрение тело подростка, напавшего на пост ДПС. Среди наблюдавших могли быть его родственники

    Глава Космического командования США обеспокоился размещением ядерного оружия на орбите

    Родившийся в 2154 году американец потребовал большое пособие

    В Конгрессе США испытали облегчение после нового решения Трампа

    Одна популярная пряность оказалась полезна в огороде

    Эстонская православная церковь попросила президента дать оценку закону против нее

    Российская делегация прибыла на переговоры с США

    «Счет идет на десятки тысяч». Российские военные эвакуируют из Курской области тела бойцов ВСУ

    В российском городе пятилетняя девочка попробовала пиво и оказалась в больнице

    США начнут слежку за мигрантами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше