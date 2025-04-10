Неадекватный россиянин ворвался в школу и был остановлен учителями

В Челябинске местный житель с криками ворвался в школу №145 и пытался прорваться через турникеты. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по региону.
Сотрудники учебного заведения оперативно нажали на тревожную кнопку, после чего прибыл экипаж Росгвардии. Правоохранители задержали неадекватного мужчину и доставили его в отдел. По предварительной информации, от действий задержанного никто не пострадал.
Сейчас с ним работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.
URA.RU сообщал, что у мужчины при себе был нож. Однако в ведомстве это опровергли. По данным Baza, до приезда правоохранителей злоумышленника удерживали учителя по ОБЖ и физкультуре. Предположительно, мужчина находился под воздействием запрещенных веществ.
Ранее житель Екатеринбурга заявил о бомбе в коробке, оставленной им в школе, и поплатился.