Неадекватный россиянин ворвался в школу и был остановлен учителями

В Челябинске мужчина ворвался в школу №145, его задержали, никто не пострадал

В Челябинске местный житель с криками ворвался в школу №145 и пытался прорваться через турникеты. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по региону.

Сотрудники учебного заведения оперативно нажали на тревожную кнопку, после чего прибыл экипаж Росгвардии. Правоохранители задержали неадекватного мужчину и доставили его в отдел. По предварительной информации, от действий задержанного никто не пострадал.

Сейчас с ним работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

URA.RU сообщал, что у мужчины при себе был нож. Однако в ведомстве это опровергли. По данным Baza, до приезда правоохранителей злоумышленника удерживали учителя по ОБЖ и физкультуре. Предположительно, мужчина находился под воздействием запрещенных веществ.

Ранее житель Екатеринбурга заявил о бомбе в коробке, оставленной им в школе, и поплатился.