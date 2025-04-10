Раскрыты свежие данные о пропавших после вторжения ВСУ жителях Курской области

РКК: После вторжения ВСУ удалось найти более 2,2 тысячи жителей Курской области

С начала вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область, начавшегося в августе 2024 года, с родственниками воссоединились более 2,2 тысячи разыскиваемых жителей региона. Свежие данные раскрыл Российский Красный Крест (РКК), передает ТАСС.

В общей сложности к настоящему времени известна судьба 2 228 человек, из которых 343 военнослужащих и 1 885 мирных жителей.

Всего организация приняла 7 807 обращений, при этом одного человека могли искать несколько родственников, соседей и знакомых. Кроме того, поступило 13 779 звонков для оказания психологической поддержки и уточнения информации по обращениям.

«Таких ценных и важных результатов удалось добиться с августа 2024 года. Эта цифра постоянно растет», — заключил представитель РКК.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова раскрыла данные о вывезенных на Украину жителях Курской области. В ее аппарат поступила тысяча обращений от людей, ищущих близких родственников в приграничье.