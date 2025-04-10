Родившийся в 2154 году американец потребовал большое пособие

Родившийся в 2154 году американец потребовал пособие в 41 тысячу долларов

Департамент государственной эффективности США (DOGE) нашел гражданина США, который якобы родился в 2154 году и тот требует для себя большое пособие в 41 тысячу долларов. Об этом сообщается в аккаунте ведомства в социальной сети X.

«В одном из случав некто, родившийся в 2154 году, потребовал 41 тысячу долларов», — отмечается в сообщении.

Кроме того, уточняется, что DOGE обнаружил более 9 тысячи американцев, якобы родившихся после 2040 года, претендующих на социальное обеспечение, а также 24,5 тысячи человек старше 115 лет, требующих пенсионные выплаты. Суммарные финансовые притязания таких ненастоящих групп населения превышают 100 миллионов долларов.

Ранее агентство Reuters сообщало, что DOGE во главе с американским миллиардером Илоном Маском использует искусственный интеллект (ИИ) для слежки за противниками президента США Дональда Трампа среди чиновников. При этом уточняется, что чатбот Grok AI также будет использован для сокращения бюрократии.