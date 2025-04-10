Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:39, 10 апреля 2025Мир

Родившийся в 2154 году американец потребовал большое пособие

Родившийся в 2154 году американец потребовал пособие в 41 тысячу долларов
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: RomanR / Shutterstock / Fotodom

Департамент государственной эффективности США (DOGE) нашел гражданина США, который якобы родился в 2154 году и тот требует для себя большое пособие в 41 тысячу долларов. Об этом сообщается в аккаунте ведомства в социальной сети X.

«В одном из случав некто, родившийся в 2154 году, потребовал 41 тысячу долларов», — отмечается в сообщении.

Кроме того, уточняется, что DOGE обнаружил более 9 тысячи американцев, якобы родившихся после 2040 года, претендующих на социальное обеспечение, а также 24,5 тысячи человек старше 115 лет, требующих пенсионные выплаты. Суммарные финансовые притязания таких ненастоящих групп населения превышают 100 миллионов долларов.

Ранее агентство Reuters сообщало, что DOGE во главе с американским миллиардером Илоном Маском использует искусственный интеллект (ИИ) для слежки за противниками президента США Дональда Трампа среди чиновников. При этом уточняется, что чатбот Grok AI также будет использован для сокращения бюрократии.

    Обсудить
    Последние новости

    В Чечне выставили на всеобщее обозрение тело подростка, напавшего на пост ДПС. Среди наблюдавших могли быть его родственники

    Итальянская компания отказалась считать самолет НАТО М-346 созданным русскими

    Москвичам рассказали о погоде на майские праздники

    Потерявшего ноги на СВО россиянина отправили учиться в автошколу

    Делегация США прибыла на переговоры с Россией

    Стали известны подробности переговоров России и США

    39-летняя Ольга Серябкина в бикини поплавала в бассейне

    Корова помогла выжить десяткам жителей оккупированного ВСУ курского села

    В МВД зафиксировали рост числа подростковых наркопреступлений в России

    Жительница Суджи рассказала о немевших от страха при побеге от ВСУ из приграничья людей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше