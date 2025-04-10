Россиянин через суд потребовал признать его родственником Романовых

Житель Кузбасса через суд потребовал признать его потомком Александра III

Житель Кузбасса обратился в районный суд с требованием об установлении факта родства с великим князем Михаилом Александровичем Романовым — младшим сыном императора Российской империи Александра III и братом последнего российского императора Николая II. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Кемеровской области.

Россиянин уверен, что Михаил Романов является его прадедом. Николай II передал великому князю права на царствование перед отречением от престола в 1917 году. Однако Михаил Александрович не захотел принимать власть, предоставив тем самым Учредительному собранию право решить вопрос о будущем государства.

В подтверждении своей версии житель Кемеровской области готов на генетическую экспертизу в научном учреждении, имеющем опыт работы с ДНК представителей дома Романовых.

Также мужчина представил суду 128 фотографий, где сравниваются черты его внешности и членов императорской семьи посредством метода суммарной оценки визуального сходства.

Ранее стало известно, что житель Красногорска Московской области объявил себя прямым потомком царя Ивана Грозного.