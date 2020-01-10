Россиянин потребовал через суд признать его потомком Ивана Грозного

Житель Красногорска Московской области объявил себя прямым потомком царя Ивана Грозного и подал иск в суд с требованием об установлении родства с великим князем. Об этом сообщает РАПСИ в пятницу, 10 января.

По словам истца Валерия Кубарева, им было проведено «собственное исследование», благодаря которому он выяснил, что является прямым родственником царя. Исследование якобы было проведено на основании книги «Генеалогические таблицы по истории европейских государств».

Истец отмечает, что был вынужден обратиться в суд, поскольку не может доказать родство с династией Рюриковичей в установленном порядке. Подтверждение родственной связи, в свою очередь, необходимо для того, чтобы Кубарев мог ухаживать за могилой «родственника».

«Потомок» царя заявил, что намерен подать ходатайство о назначении судебной молекулярно-генетической экспертизы Y-хромосомы мужских московских князей, останки которых находятся в музеях и соборах Кремля. Иван Грозный захоронен в Царской усыпальнице Архангельского собора в Москве.

Ответчиком по данному делу выступает министерство культуры. По ходатайству ведомства процесс отложен до 31 января.

Ранее князь Георгий Романов, прямой потомок дома Романовых по линии матери, попал в ДТП в Санкт-Петербурге, куда он прибыл для участия в культурном форуме. Авария произошла на Синопской набережной. Микроавтобус, в котором князь находился со своими помощниками, вылетел с дороги и перевернулся. «Меня уберег Господь», — сказал Романов.

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