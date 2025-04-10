Россиянин подготовил теракт в волонтерском центре по заданию СБУ и получил срок

Липчанин получил 9 лет за подготовку теракта в волонтерском центре по заказу СБУ

Второй Западной окружной военный суд вынес приговор в отношении 30-летнего жителя Липецка, который вступил в переписку с украинскими спецслужбами и подготовил по их заданию теракт в волонтерском центре. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Липецкой области.

Как установил суд, мужчина вступил в переписку с представителями Службы безопасности Украины (СБУ) весной 2024 года. Уже в июне по их заданию он нанес провокационную надпись в помещении местного военкомата и получил за это 1000 рублей. После этого злоумышленник по заданию СБУ подготовил теракт в виде поджога волонтерской общественной организации, помогающей участникам специальной военной операции.

Его признали виновным по двум уголовным статьям и приговорили к девяти годам лишения свободы. Первые три года из назначенного срока он проведет в тюрьме.

Ранее тот же суд приговорил двух граждан Украины к длительным срокам за подготовку теракта.