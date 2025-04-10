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10:05, 10 апреля 2025Силовые структуры

Россиянин украл более двух миллионов у родственника ради компьютерной игры и попался

В Иркутской области геймер украл у дяди 2,3 млн рублей из-за Counter-Strike
Варвара Митина (редактор)

Фото: Lantyukhov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

В Иркутской области 20-летний местный житель украл у дяди через банковское приложение 2,3 миллиона рублей ради приобретения «скинов» (предметы, которые изменяют внешний вид оружия или снаряжения — прим.«Ленты.ру») в компьютерной игре Counter-Strike. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, мужчина заметил, что с его карточки пропала значительная сумма денег. Он обратился в полицию, в результате проверки которой похититель был найден. Им оказался племянник заявителя, у которого он в конце февраля попросил оплатить мобильную связь, дал свой телефон и пароль для входа в приложение банка.

Молодой человек просьбу выполнил и обратил внимание на сбережения родственника, которыми решил втайне воспользоваться. Небольшую часть денег он потратил на одежду, спортивное питание и доставку еды, а остальное на компьютерную игру. В отношении злоумышленника следователи возбудили уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее мошенники взломали игровой аккаунт в Counter-Strike 20-летнего геймера из Санкт-Петербурга и украли у него 1,437 миллиона рублей.

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