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14:23, 10 апреля 2025Силовые структуры

Россиянин украл рельсорезный станок на станции, попал на видео и теперь пойдет под суд

В Подмосковье осудят мужчину за кражу рельсорезного станка на станции Перово-4
Варвара Митина (редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Московской области, который украл рельсорезный станок на станции Перово-4. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УТ МВД России по ЦФО. Похищение попало на видео.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 158 УК РФ («Кража»). Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Скоро фигурант предстанет перед судом.

По версии следствия, злоумышленник, находясь на станции Перово-4, взломал навесной замок и проник в служебное помещение, принадлежащее одной из железнодорожных организаций. Оттуда он вынес рельсорезный станок стоимостью более 165 тысяч рублей и скрылся с места преступления.

Похищение попало на видео. На кадрах, которыми с «Лентой.ру» поделились в ведомстве, видно, как мужчина идет по рельсам с похищенным предметом.

Ранее в Красноярске осудили мужчину, который заставлял 7-летнюю падчерицу воровать алкоголь.

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