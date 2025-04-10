Российские вебкам-модели сообщили о взрывающихся вибраторах одного бренда

Вебкам-модель рассказала о взорвавшемся во время стрима вибраторе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Женщина написала об опасном инциденте в Telegram. По ее словам, все случилось прямо во время стрима. Она использовала вибратор бренда Lovense, не вставляя его внутрь. Внезапно игрушка взорвалась. В результате модель получила ожоги лобка и внутренней поверхности бедра. В качестве доказательства она приложила фото самого устройства, которое почернело от нагрева, и прожженные трусы.

Последствия могли быть куда хуже, если бы вибратор был во влагалище. «Дыма было столько, что я в шоке. Сейчас мне легче чувствовать свои ожоги и понимать эту ситуацию просто от осознания того, что если бы я вставила игрушку внутрь...» — написала женщина. По ее словам, это был оригинальный продукт, который она использовала с соблюдением всех правил безопасности.

В комментариях к посту несколько других моделей рассказали, что с ними произошло то же самое. Игрушки Lovense и в их случае беспричинно взрывались.

Ранее сообщалось, что вебкам-модель из Санкт-Петербурга попала в больницу из-за застрявшего во влагалище смартфона. Девушка засунула гаджет внутрь по просьбе клиента.