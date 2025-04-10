Российские войска ударили по украинским аэродромам и складам с ракетами

Минобороны: Российские войска ударили по аэродромам и складам с ракетами ВСУ

Российские войска за прошедшие сутки ударили по аэродромам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома», — говорится в сообщении.

Помимо аэродромов российским военнослужащим удалось ударить по складам с ракетами и артиллерийским вооружением, а также скоплению живой силы и техники украинских войск и иностранных наемников.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры боя с бойцом Вооруженных сил Украины на границе Белгородской области. На опубликованном ролике видно, что подлетевший дрон сбросил взрывное устройство на украинского солдата, находящегося между дорогой и лесополосой.