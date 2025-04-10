Российский депутат укрывал нелегальных мигрантов на мясокомбинате

В Нижегородской области депутат укрывал на мясокомбинате нелегальных мигрантов

В Нижегородской области депутат укрывал на мясокомбинате нелегальных мигрантов. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По данным источника, Станислав Караганский, депутат Богородского муниципального округа, являясь директором мясокомбината, разместил на его территории восемь нелегальных сотрудников. У них были просрочены документы. Мигранты должны будут заплатить штрафы, а затем их депортируют.

В отношении Караганского возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что двух россиянок осудили за создание «биржи труда» для мигрантов.