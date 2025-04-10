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18:16, 10 апреля 2025Силовые структуры

Российский депутат укрывал нелегальных мигрантов на мясокомбинате

В Нижегородской области депутат укрывал на мясокомбинате нелегальных мигрантов
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Нижегородской области депутат укрывал на мясокомбинате нелегальных мигрантов. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По данным источника, Станислав Караганский, депутат Богородского муниципального округа, являясь директором мясокомбината, разместил на его территории восемь нелегальных сотрудников. У них были просрочены документы. Мигранты должны будут заплатить штрафы, а затем их депортируют.

В отношении Караганского возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что двух россиянок осудили за создание «биржи труда» для мигрантов.

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