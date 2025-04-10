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11:55, 10 апреля 2025Силовые структуры

Российский полицейский руками остановил мотоциклиста-правонарушителя и попал на видео

В Барнауле сотрудник ГИБДД руками остановил мотоциклиста-правонарушителя
Варвара Митина (редактор)

В Барнауле инспектор ГИБДД руками остановил мотоциклиста-правонарушителя и попал на видео. Кадрами с «Лентой.ру» поделились в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

На кадрах видно, как мотоциклист пытается уехать, но правоохранитель бежит за ним и хватает за заднее крыло. В результате нарушитель падает с мотоцикла, правоохранитель тоже оказывается на земле. После этого злоумышленник пытается убежать, но его все равно удается задержать.

В ведомстве рассказали, что вечером 8 апреля сотрудники ГИБДД во время патрулирования решили остановить мотоциклиста для проверки документов. Сигнал об остановке водитель проигнорировал, рассчитывая скрыться от полиции, но сделать ему это не удалось.

Нарушителем оказался 15-летний юноша. В отношении него составили административные протоколы об отстранении от управления транспортным средством, протокол о задержании транспортного средства. Мотоцикл помещен на специализированную стоянку. В отношении его матери составлен административный протокол по статье 12.7 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством»).

Ранее российский мотопутешественник Василий Буров был задержан полицией после того, как нарушил правила дорожного движения и пытался скрыться, однако сбил пенсионерку в центре Москвы.

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