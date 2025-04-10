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04:47, 10 апреля 2025Силовые структуры

Силовики установили переброшенные в Курскую область подразделения ВСУ

ТАСС: Силовики установили подразделения ВСУ, вторгшиеся в Курскую область
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Силовики установили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), переброшенные командованием в Курскую область. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В частности, речь идет о Силах специальных операций (ССО), 129-ой отдельной бригаде территориальной обороны, 132-ом отдельном разведывательном батальоне, а также 80-ой, 82-ой и 95-ой отдельных десантно-штурмовых бригадах.

«Отметим, что наши бойцы могут уничтожить и военнослужащих, формально проходящих службу в других подразделениях и прикомандированных к вышеперечисленным», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что за восемь месяцев вторжения ВСУ в Курскую область Киев и его западные партнеры потратили на их содержание 2,4 миллиарда долларов.

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